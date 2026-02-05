Льгота действует только для тех, кто постоянно живет в регионе.

Власти региона список граждан, имеющих право на покупку месячного социального проездного. Теперь льготой могут воспользоваться 22 категории жителей. Мы собрали полный перечень тех, кто имеет право на дешевый проезд в городских автобусах, троллейбусах и пригородных маршрутах.Помимо ветеранов ВОВ, инвалидов всех групп и «чернобыльцев», право на скидку имеют:Ветераны боевых действий и (впервые официально) члены их семей: дети, супруги и родители.Ветераны труда и военной службы (по достижении пенсионного возраста).«Дети войны» (родившиеся с июня 1928 по сентябрь 1945 года).Почетные доноры России.Реабилитированные жертвы политических репрессий.Бывшие узники концлагерей.Льгота действует только для тех, кто постоянно живет в регионе.Напомним, социальный проездной во Владимире и Коврове по-прежнему дает право на неограниченное число поездок для всех пенсионеров города. В других районах лимиты составляют от 10 до 35 поездок в зависимости от вида транспорта.