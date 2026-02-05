Стоимость проезда во Владимире повысится с 14 апреля. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала министр цен и тарифов Владимирской области. Мария Новоселова поделилась с журналистами

Стоимость проезда во Владимире повысится с 14 апреля. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала министр цен и тарифов Владимирской области. Мария Новоселова поделилась с журналистами планами по изменению тарифов в этом году. В списке озвученных тем – и вопрос цены проезда в общественном транспорте Владимира. Мария Новоселова, министр государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области