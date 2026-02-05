Собственникам квартир придется демонтировать дорогой ремонт и впустить мастеров.

Кольчугинский городской суд , которые ставят точку в спорах между соседями и коммунальщиками. Собственникам квартир придется демонтировать дорогой ремонт и впустить мастеров, чтобы те починили общие коммуникации.В первом случае жильцы одной из многоэтажек буквально устроили соседям «потоп». В сентябре 2025 года вода из их квартиры начала стекать вниз по трубам. Сотрудники ЖЭУ №2 быстро нашли причину — лопнула труба холодного водоснабжения. Однако хозяева «проблемной» квартиры наотрез отказались пускать сантехников. Причина проста: чтобы добраться до трубы, мастерам нужно разобрать пол в туалете и вынести мебель.Суд напомнил жильцам, что общедомовые коммуникации принадлежат всем, и доступ к ним обязан обеспечить каждый. Теперь хозяевам придется не только вскрыть полы в санузле за свой счет, но и заплатить 20 тысяч рублей госпошлины в пользу управляющей компании.Второй спор разгорелся из-за перепланировки. Жительница дома получила все разрешения на переустройство своей квартиры, но для финала работ газовщикам понадобился доступ к трубе у соседки снизу. Та наотрез отказалась открывать дверь рабочим и в суде до последнего стояла на своем.Суд изучил правила предоставления коммунальных услуг и вынес вердикт: доступ предоставить. Теперь принципиальной соседке придется пустить сотрудников «Газпрома» к себе домой и возместить истцу 3 тысячи рублей судебных расходов.