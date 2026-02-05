Во Владимирской области у 18-летнего участника СВО украли более 2 млн выплат.

Во Владимирской области расследуют резонансное уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. На одной стороне — 18-летний парень, решивший круто изменить жизнь и уйти на фронт. На другой — тертый жизнью 41-летний делец, который увидел в юном добровольце не защитника Родины, а ходячий банкомат.По версии следствия он и присвоил более 2,2 млн рублей, принадлежавших военнослужащему. Операцию по задержанию фигуранта проводили сотрудники регионального УФСБ совместно со Следственным комитетом при силовой поддержке Росгвардии. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Доверие ценой в состояниеИстория началась осенью 2025 года. Парень 2007 года рождения подрабатывал в одной точке общепита. Хозяином точки был местный житель, который в Муроме свой в доску: здесь вырос, здесь учился в школе, обзавелся связями и небольшим бизнесом., обвиняемый близко общался с молодым человеком, который планировал подписать контракт с Министерством обороны. Зная, что при зачислении на службу бойцу положены крупные единовременные выплаты от государства, мужчина решил воспользоваться ситуацией.Хозяин окружил парня «заботой». Он вошел к нему в доверие, наобещал помощь и даже лично отвез его во Владимир — в сборный пункт, где тот подписал контракт. Обладая определенным авторитетом в глазах будущего военнослужащего, мужчина убедил его передать свои банковские карты.Две недели «красивой жизни»Схема заработала сразу после того, как на счета контрактника начали поступать деньги. В период с 31 октября по 13 ноября 2025 года, пока законный владелец средств готовился к отправке в зону выполнения боевых задач, обвиняемый активно распоряжался его финансами в Муроме.По данным пресс-службы УФСБ, злоумышленник обналичивал крупные суммы через городские банкоматы, оплачивал личные покупки, совершал денежные переводы третьим лицам. Он ни в чем себе не отказывал. За две недели он «выкачал» со счетов парня более 2,2 миллиона рублей.Когда обман вскрылся, к делу подключились спецслужбы.Обыски и новые эпизодыКонец этой истории наступил внезапно. В январе 2026 года в съемную квартиру к муромскому дельцу постучали. Да не просто участковый, а оперативники регионального УФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии.При обыске у подозреваемого нашли «джентльменский набор» мошенника: те самые банковские карты молодого бойца и его документы. Отпираться было бессмысленно — мужчина признал вину. Сейчас он находится под стражей — суд избрал меру пресечения в виде заключения в СИЗО на время следствия. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.Но самое интересное в этой истории — ее масштаб. Следователи СК и сотрудники ФСБ подозревают, что парень был не единственной жертвой. Есть данные как минимум об еще одном пострадавшем участнике СВО, а в разработке находятся еще два подобных факта. Если эти подозрения подтвердятся, объем обвинения и срок наказания для фигуранта могут существенно вырасти. Похоже, делец поставил обман бойцов на поток, используя свою точку общепита как «вербовочный пункт» для поиска доверчивых парней.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .