Владимирский областной театр кукол начал принимать заявки на участие в V Всероссийском фестивале уличных театров, который пройдет в Муроме с 12 по 14 июня. Творческие коллективы со всей страны могут заявить о себе до 27 февраля, чтобы стать частью масштабного праздника под открытым небом. Об этом поделились в правительстве области. Основные события для зрителей развернутся