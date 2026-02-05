Кто наведет порядок на федеральных трассах во Владимирской области? Упрдор разорвал отношения с подрядчиком, который должен был навести порядок на дорогах. Ситуация на М-7 «Волга» и Р-132
