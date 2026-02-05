Лесной гигант спокойно прогуливался по заснеженной территории.

Госохотинспекторы Владимирской области запечатлели редкие кадры: в лесах Гороховецкого округа они встретили европейского зубра. Лесной гигант спокойно прогуливался по заснеженной территории, не проявляя агрессии к людям.Во Владимирском регионе успешно формируется полностью вольная популяция этих редких животных. На сегодняшний день в лесах Владимирской области живут уже более 200 особей, в правительстве области.Традиционно зубры обживают Клязьминско-Лухский и Муромский заказники, где для них созданы все условия. Однако специалисты отмечают, что звери всё чаще выходят за пределы заповедных зон и осваивают новые районы.