В деревне Дубки Киржачского района на глазах у очевидцев застрелили сбитого автомобилем лосенка. В редакцию «Шестого канала» обратилась волонтёр Анна Карлова, передав фото- и

В деревне Дубки Киржачского района на глазах у очевидцев застрелили сбитого автомобилем лосенка. В редакцию «Шестого канала» обратилась волонтёр Анна Карлова, передав фото- и видеоматериалы. По словам очевидцев, все произошло еще вечером 12 января на выезде из Киржача — автомобиль, предположительно «Газель», сбил лосёнка и скрылся. Животное выжило, была повреждена только нога. Анна с мужем