Жители дома №32 по проспекту Ленина в Лакинске добились признания своего жилья аварийным. Местная администрация несколько месяцев игнорировала плачевное состояние здания, пока в дело не вмешалась Собинская межрайонная прокуратура.Проблемы начались еще летом 2025 года. Госжилинспекция осмотрела дом и заявила, что здание не соответствует нормам, в прокуратуре.Однако расселять жильцов не спешили. Прокуроры провели свою проверку и внесли главе администрации представление. Только после этого власти наняли специалистов, которые обследовали конструкции здания. Экспертиза подтвердила опасения жильцов: фундамент, стены, перекрытия и крыша находятся в «неработоспособном состоянии». Дом может рухнуть в любой момент.Сейчас межведомственная комиссия официально признала многоквартирный дом аварийным. Теперь его обязаны снести, а людей — расселить в безопасное жилье.