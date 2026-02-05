На выставке представлено 29 работ артиста.

Московский театр "Ленком Марка Захарова" представит 5 февраля в зрительском фойе выставку живописных и графических работ народного артиста РСФСР Александра Збруева, сообщили ТАСС в пресс-службе театра."Сегодня в зрительском фойе "Ленкома Марка Захарова" состоится открытие выставки живописных и графических работ народного артиста РСФСР Александра Збруева. В презентации экспозиции, которая пройдет перед началом вечернего спектакля в 17:45, примут участие Александр Збруев, президент театра заслуженный деятель искусств России Марк Варшавер, художественный руководитель театра заслуженный деятель искусств России Владимир Панков, директор театра Дмитрий Берестов", - сообщил собеседник агентства.Он уточнил, что на выставке представлено 29 работ, выполненных Збруевым в разные годы на бумаге формата А4. "Отсюда и название выставки "Збруев. А4", - пояснил собеседник ТАСС.Сам Збруев дал комментарий по поводу выставки и своей увлеченности художественным творчеством. "Это не вчерашние и не сегодняшние работы. Они создавались на протяжении довольно длительного времени. Эти рисунки родились под воздействием тех лиц, характеры которых я воспринимал для себя, но, чтобы они были неузнаваемы. Я не знаю, как это со мной произошло, но я продолжаю это делать и получаю теперь большое удовольствие не только на сцене, но и когда беру лист бумаги и рисую подобное тому, что вы увидите на этой выставке. Мне это очень нравится, и это то, что меня сегодня очень увлекает", - поделился артист, добавив, что особенно активно занимается художественным творчеством последние 5-7 лет.Александр Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве. Окончив в 1958 году школу, поступил в ВТУ имени Бориса Щукина на курс Владимира Этуша. Окончив вуз в 1961 году, был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (ныне - "Ленком Марка Захарова"), и с тех пор является одним из ведущих артистов этого театра.