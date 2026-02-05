Общая сумма выплат превысила 5 миллионов рублей.

Суздальская районная больница полностью погасила долги перед поставщиками после вмешательства прокуратуры. Общая сумма выплат превысила 5 миллионов рублей, в региональном ведомстве.Как показала проверка, больница накопила огромные долги перед предпринимателями. Бизнесмены честно выполняли свою работу: кормили пациентов, проводили лабораторные анализы, поставляли тепло и чинили медицинскую технику вместе с автопарком больницы. Однако в установленные сроки денег за свои услуги они не получили.В итоге на сотрудника больницы завели административное дело за нарушение порядка оплаты госзакупок, а главному врачу учреждения вынесли официальное представление.Сразу после прокурорской проверки руководство больницы нашло средства и полностью закрыло счета перед всеми партнерами. Теперь права предпринимателей восстановлены.