После последних метелей в области расчистили около 2,3 тысячи крыш.

Обильные снегопады привели к первым серьезным ЧП в жилом фонде Владимирской области. В Вязниках под тяжестью снежных масс частично обрушились крыши сразу двух домов. Сейчас рабочие ведут там восстановительные работы, а ситуация в регионе стала темой экстренного обсуждения на совещании у губернатора Александра Авдеева.Глава региона от мэров и руководителей управляющих компаний не ждать, пока снег проломит очередную кровлю или рухнет на голову прохожим. Губернатор подчеркнул: коммунальщики обязаны именно счищать тяжелые залежи с крыш, а не ограничиваться сбиванием сосулек.По данным госжилнадзора, после последних метелей в области расчистили около 2,3 тысячи крыш. До этого снег убрали с 5 тысяч крыш.Кроме того, снег создал проблемы и для вывоза отходов. Начальник Инспекции госжилнадзора Елена Андреева сообщила, что мусоровозы буксуют на подъездах к контейнерам. Самая сложная ситуация сложилась во Владимире и в ряде поселков Суздальского района. Сейчас власти ежедневно мониторят тысячи дворов, чтобы заставить управляющие компании расчистить пути для спецтехники.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .