За 2025 год участники движения обнаружили останки 122 советских солдат.

Поисковые отряды Владимирской области подвели итоги масштабной работы на полях сражений Великой Отечественной войны. На региональной конференции «Память. Поиск. Победа» активисты представили результаты 11 экспедиций, которые охватили территорию от Карелии до Волгограда.За 2025 год участники движения обнаружили останки 122 советских солдат. Поисковики нашли восемь смертных медальонов, один из которых помог установить имя героя и разыскать его родственников спустя 80 лет после окончания войны.Сегодня в регионе действуют более десяти поисковых объединений, в которых состоят около 500 человек. Прошлым летом владимирские ребята работали в Ленинградской, Новгородской, Смоленской и Тверской областях, в областном правительстве.В рамках конференции они обсудили маршруты экспедиций 2026 года. Поисковики планируют расширить взаимодействие между отрядами, чтобы вернуть как можно больше имен солдат, которые до сих пор числятся пропавшими без вести.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .