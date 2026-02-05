Прокуратура требует официально обязать «Владупрадор» провести восстановительные работы.

Природоохранная прокуратура через суд требует от «Владупрадора» вернуть долг природе. Дорожники вырубили десятки гектаров леса ради новой трассы в Киржачском районе, но так и не посадили новые деревья взамен уничтоженных.История тянется еще с 2022 года. Тогда ради строительства обхода Киржача власти перевели более 66 гектаров лесного фонда в категорию земель транспорта. По закону схема простая: сколько леса вырубил под дорогу — столько же обязан посадить в другом месте, причем использовать качественные саженцы из спецпитомников.Прокурорская проверка в региональном Минлесхозе , что нового леса нет. ГБУ «Владупрадор», в интересах которого и забирали землю, проигнорировало свои обязанности. За три года дорожники так и не вышли на посадку «компенсационных» гектаров.Силовики подали иск в Октябрьский районный суд Владимира. Прокуратура требует официально обязать «Владупрадор» провести восстановительные работы на всей площади вырубки.