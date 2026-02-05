С 1 февраля размер выплаты вырос на 5,6%.

В 2025 году семьи Владимирского региона на 25% чаще отдавали материнский капитал на образование детей, чем годом ранее. Только за прошлый год на эти цели 207 миллионов рублей по заявлениям почти трех тысяч местных семей.Родители тратят господдержку не только на классическое обучение в вузах. Деньгами теперь оплачивают развивающие занятия для малышей, спортивные секции, творческие кружки и курсы подготовки к поступлению.С 1 февраля размер выплаты вырос на 5,6%. Теперь суммы выглядят так: 729 тысяч рублей — на первого ребенка. 963 тысячи рублей — на второго или последующих детей (если семья раньше не оформляла сертификат).Если часть маткапитала уже использовали, его остаток на счету не «замерз». Государство проиндексировало на те же 5,6% все неиспользованные суммы.