Министерство здравоохранения Владимирской области объявило неделю борьбы с онкологическими заболеваниями. С 2 по 8 февраля медики региона усилят просветительскую работу, чтобы напомнить жителям: рак — это не приговор, если заметить его вовремя.Статистика Областного онкологического диспансера за прошлый год показывает серьезные цифры. В 2025 году врачи выявили 6 387 новых случаев заболевания у жителей региона. Чаще всего с этой бедой сталкиваются жители трех крупнейших городов — Владимира, Коврова и Мурома.Первое место диагнозов в регионе занимает рак кожи (801 случай) — часто становится следствием чрезмерного увлечения загаром и игнорирования изменений в родинках. Следом идет рак молочной железы (789 случаев) — главная угроза для женщин, которую помогает выявить регулярная маммография.На третьем месте рак легкого (489 случаев) — напрямую связан с курением и работой на вредных производствах. В списке диагнозов также рак ободочной кишки (439 случаев) — болезнь, во многом зависящая от образа питания.Специалисты подчеркивают, что в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» современная медицина позволяет вылечить большинство этих патологий на ранних стадиях.Минздрав владимирцев не откладывать визит к врачу и пройти профилактический осмотр уже на этой неделе.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .