В ближайшие два дня во Владимире введут временные ограничения движения на двух улицах из-за комплексной уборки снега, сообщили в пресс-службе администрации города. В пятницу, 6 февраля, с 8:00 до 16:00 ограничения коснутся участка от дома №45 по улице Балакирева до дома №175 по улице Лакина. Здесь будет проходить комплексная расчистка как проезжей части, так и