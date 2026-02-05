Судебный процесс пройдет во Фрунзенском районном суде Владимира.

Во Владимире завершили расследование дела о торговле приватной информацией. На скамье подсудимых окажется бывший сотрудник офиса мобильного оператора, который за бесценок продавал паспортные данные абонентов анонимам из Telegram.В декабре 2024 года молодой человек, имея доступ к служебной базе данных, получил заманчивое, но незаконное предложение в мессенджере. Неизвестный заказчик предложил ему «заработать» на передаче анкетных данных людей. Цену назначили смешную — всего 400 рублей за одну анкету.Схема была предельно простой: подельник присылал номер телефона, а сотрудник офиса вводил его в рабочую программу. На экране всплывало досье: ФИО, дата рождения, прописка и паспортные данные клиента. Мужчина просто фотографировал монитор на свой смартфон и отправлял снимки куратору, подробности в прокуратуре.Торговля данными продлилась недолго. Силовики провели «проверочную закупку». Ничего не подозревающий «продавец» выгрузил данные очередного абонента и тут же попал в поле зрения оперативников.Судебный процесс пройдет во Фрунзенском районном суде Владимира. Подсудимый уже полностью признал свою вину. Статья предусматривает наказание — до 6 лет лишения свободы. Кроме срока, мужчине грозит штраф до одного миллиона рублей.