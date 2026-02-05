Во Владимирской области запланировали масштабное обустройство систем освещения на 15 участках региональных дорог в 2026 году. Эти меры помогут сделать поездки в темное время суток

Во Владимирской области запланировали масштабное обустройство систем освещения на 15 участках региональных дорог в 2026 году. Эти меры помогут сделать поездки в темное время суток значительно безопаснее как для автомобилистов, так и для пешеходов. Об этом сообщили в облправительстве. Новые светильники установят на оживлённых трассах в двух деревнях — Панфилово и Желудьево на дороге Покров