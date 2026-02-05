Губернатор Александр Авдеев на совещании разбирался, как можно улучшить работу скорой помощи во Владимирской области. Главная тема – большая нагрузка на медиков и время, за которое они

Губернатор Александр Авдеев на совещании разбирался, как можно улучшить работу скорой помощи во Владимирской области. Главная тема – большая нагрузка на медиков и время, за которое они доезжают до больных. По данным пресс-службы правительства, в регионе скорая работает на пяти станциях и пяти отделениях при больницах. Самой большой является Владимирская областная станция. У неё 20