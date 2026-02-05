Горожане пожаловались Владимиру Путину, что стационар якобы хотят ликвидировать, а пациентов возить в Александров.

Слухи о закрытии городской больницы в Киржаче заставили местных жителей массово писать на прямую линию президента. Горожане пожаловались Владимиру Путину, что стационар якобы хотят ликвидировать, а пациентов возить в Александров. После 21 обращения в ситуацию Народного фронта.Общественники лично приехали в Киржач, осмотрели палаты и поговорили с руководством больницы. Вывод однозначный: больницу никто не закрывает.Стационар работает. Врачи принимают пациентов в обычном режиме, перевозить людей в соседний район не планируют. Отделение кардиологии прошло реорганизацию, теперь 19 специализированных коек входят в состав терапии. В ближайшие дни в больнице выйдет на смену новый врач-кардиолог. Он возьмет на себя и прием в поликлинике, и работу в стационаре.Однако жители утверждают, что ремонт в здании длится бесконечные 6 лет. Именно эта «вечная стройка» и породила слухи о том, что медицину в городе сворачивают. Активисты уже направили запрос в Министерство здравоохранения Владимирской области, чтобы чиновники объяснили, когда рабочие наконец покинут поликлинику.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .