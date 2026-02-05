Главное новшество — переход на безналичную оплату.

Правительство Владимирской области обновило правила перевозки льготников, которые не менялись более 15 лет. Губернатор Александр Авдеев , которое меняет подход к покупке проездных и расширяет список тех, кто может ездить со скидкой.Главное новшество — переход на безналичную оплату. Власти рекомендовали городам и районам внедрить систему, при которой оформить льготный проездной можно будет в «проактивном режиме» через портал Госуслуг. Это избавит жителей от лишних походов по кабинетам.Кроме того, если раньше пригородный проездной продавали строго на 20 поездок, то теперь пассажир сам решает, сколько ему нужно — 10 или 20. Также, если житель область не успел использовать все поездки за месяц, они не сгорят сразу. Остаток можно «докатать» в следующем месяце, и только потом лимит аннулируют.