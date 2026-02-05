К участию приглашаются солисты и коллективы от 16 до 35 лет.

В 2026 году во Владимирской области пройдет первый межрегиональный вокальный конкурс «Фатьяновские соловьи». Проект посвящен творчеству поэта‑песенника Алексея Фатьянова — гордости региона и автора всенародно любимых песен.— председатель Законодательного Собрания области Ольга Хохлова и Молодежная дума. Организаторами также выступают региональное Минкультуры и администрация Вязников — малой родины Фатьянова. Именно там пройдут полуфинал и финал.К участию приглашаются солисты и коллективы от 16 до 35 лет. Конкурсанты выступят в нескольких номинациях с песнями на стихи поэта.Цель конкурса — не только популяризировать наследие Фатьянова, но и поддержать молодых исполнителей, сохраняющих традиции русской песенной культуры.