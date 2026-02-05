За последние сутки на дорогах Владимирской области произошло 4 ДТП, в результате которых пострадали 8 человек. В связи с этим Госавтоинспекция региона в очередной раз призывает водителей и

За последние сутки на дорогах Владимирской области произошло 4 ДТП, в результате которых пострадали 8 человек. В связи с этим Госавтоинспекция региона в очередной раз призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила безопасности. Страшная авария произошла вечером 4 февраля на автодороге «Юрьев-Польский – Григорово». По предварительным данным УМВД России по Владимирской области, 44-летний водитель автомобиля