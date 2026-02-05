Два математика в ресторане поспорили, насколько хорошо знают математику большинство людей. Один (пессимист) утверждал, что большинство ее вообше не знает, а другой (оптимист) - что хоть и не много, но знают. Когда пессимист отошел в туалет, оптимист подозвал симпатичную
официантку-блондинку и говорит:
- Когда мой коллега вернется, я задам вам вопрос. Суть не важна.
Все, что вы должны сделать - это сказать "Треть икс куб".
- Как-как? Третий скуп? - переспрашивает официантка?
- Да нет, Треть Икс Куб, Понятно?
- А-а! Третик скуп? - повторяет официантка.
- Да, да. Это все о чем я вас прошу.
Официантка уходит твердя про себя как заклинание фразу "Третик скуп".
Тут возвращается пессимист. Оптимист говорит - давай спросим у нашей официантки чему ра
