Следователи завершили дело в отношении 50-летнего местного жителя.

Кровавая драма из-за оскорбленной женщины разыгралась в одной из квартир на улице Магистральной в Киржаче. Следователи дело в отношении 50-летнего местного жителя, который одним ударом ножа лишил жизни своего приятеля.Трагедия произошла в ноябре прошлого года. Обвиняемый пришел в гости к знакомому вместе со своей сожительницей. Когда пара уже собиралась уходить, мужчина ненадолго задержался в комнате наедине с хозяином жилья. В этот момент 38-летний владелец квартиры начал грубо и негативно высказываться о спутнице гостя.Вспыхнула ссора. Мужчина не стерпел оскорблений в адрес любимой, выхватил складной нож и ударил оппонента в грудь. После удара нападавший спокойно вышел на улицу и признался во всем спутнице, которая ждала его у подъезда. Женщина тут же вызвала скорую помощь, но спасти раненого врачи не успели — он скончался до приезда медиков.Преступник сознался в убийстве. Следственный комитет собрал все доказательства и направил дело в суд.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .