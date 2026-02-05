Прокуратура передала в суд дело 51-летней местной жительницы, которая зарезала супруга во время внезапной ссоры.

Семейное застолье в городе Струнино закончилось убийством. Прокуратура передала в суд дело 51-летней местной жительницы, которая зарезала супруга во время внезапной ссоры.Трагедия разыгралась в ноябре прошлого года. По версии следствия, муж и жена весь день провели за столом со спиртным. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Конфликт быстро перерос в драку: муж ударил женщину по лицу, а затем, не удержав равновесие, повалился прямо на нее. В руках у него был нож, которым он резал закуску — при падении он случайно ранил жену в ногу.Эта случайность стала роковой. Разъяренная женщина выхватила нож и нанесла мужу шесть ударов. Она била в грудь, плечо и поясницу, в прокуратуре.Шум в комнате услышали мать и дочь мужчины, которые находились в этой же квартире. Они вбежали в комнату, отобрали нож у нападавшей и вызвали врачей. Однако спасти пострадавшего не успели: ранения оказались слишком тяжелыми, и он скончался до приезда скорой помощи.Женщина признала вину лишь частично. Она утверждает, что «просто разозлилась» и убивать мужа не собиралась. Теперь точку в этой истории поставит Александровский городской суд.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .