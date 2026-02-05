Во Владимирской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении 50-летней жительницы Струнино, обвиняемой в убийстве своего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Во Владимирской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении 50-летней жительницы Струнино, обвиняемой в убийстве своего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК. Инцидент произошёл 26 ноября 2025 года в квартире в Струнино, где пара распивала спиртное. После ссоры мужчина ударил женщину и случайно задел её ножом, который держал в руке. В ответ она