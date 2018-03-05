Российские Воздушно-десантные войска разрабатывают сразу несколько новейших парашютных систем. Речь идет, например, о Бахче-У-ПДС. Она предназначена для высадки тяжелых боевых машин БМД-4М с экипажем внутри. Государственные испытания, по словам военачальника, уже закончены.

Российские Воздушно-десантные войска разрабатывают сразу несколько новейших парашютных систем. Речь идет, например, о "Бахче-У-ПДС". Она предназначена для высадки тяжелых боевых машин БМД-4М с экипажем внутри, рассказал в интервью газете "Красная звезда" заместитель главкома ВДВ Владимир Кочетков. Государственные испытания, по словам военачальника, уже закончены. В этом году новая парашютная система должна поступить на вооружение.Другие, не менее интересные системы – "Парашют", "ТАРА" и "Горизонталь-4000". Первая предназначена для десантирования очень тяжелых грузов: до 18 тонн. Эта платформа, на которой можно разместить как контейнеры с припасами, так и автомобили вроде "КамАза"."Горизонталь-400" такой грузоподъемностью похвастаться не может. Она выдерживает не более 4 тонн. Зато система управляемая. То есть ее можно опустить точно в нужное место. А не куда подует ветер. О возможностях системы "ТАРА" Кочетков рассказал немного: она нужна для сброса небольших контейнеров весом около полутора тонн.Для самих "голубых беретов" также разрабатываются несколько систем. Среди них модернизация самого массового российского парашюта Д-10. Его адаптируют под бойцов в экипировке "солдата будущего" "Ратник".А для спецназа российские инженеры создают "Дальнолет". С этим парашютом десантники смогут прыгать с высоты от 1200 до 8000 метров и самостоятельно лететь до 60 километров. У системы есть сиденье, чтобы бойцам было комфортнее, и крепления для дополнительного снаряжения, которое может весить 50 килограммов. Всего же грузоподъемность "Дальнолета" – 190 килограммов.