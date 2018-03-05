Эммануил Виторган в третий раз стал отцом в 78 лет. 26 февраля у него и супруги Ирины, которой 56, родилась дочь. Причем, у нее это первый ребенок, а у Виторгана-старшего двое детей от предыдущих браков, пятеро внуков и уже двое правнуков. Даже для многих знакомых пары это стало неожиданностью, поскольку до последнего момента они о скором рождении ребенка не распространялись. Ирина говорит, что выносила ребенка самостоятельно. Девочку решили назвать Этель, что значит благородная.

Эммануил Виторган в третий раз стал отцом в 78 лет. 26 февраля у него и супруги Ирины, которой 56, родилась дочь. Причем, у нее это первый ребенок, а у Виторгана-старшего двое детей от предыдущих браков, пятеро внуков и уже двое правнуков. Даже для многих знакомых пары это стало неожиданностью, поскольку до последнего момента они о скором рождении ребенка не распространялись.Ирина говорит, что выносила ребенка самостоятельно, и теперь счастливые родители целиком посвящают себя хлопотам, связанным с рождением малышки.Девочку решили назвать Этель, что значит "благородная". Ирина говорит, что когда прочла об этом, то поняла: с выбором имени они "попали в точку"."Эммануил у нас такой благородный, а дочка похожа на него — такая же черненькая, лохматенькая, у нее такие же, как у Эммочки носик, губки и лобик", — рассказала она порталу StarHit.Ирина признается, что они с мужем давно мечтали о ребенке, но ей надо было преодолеть проблемы со здоровьем. "Пришлось подождать почти 20 лет, чтобы решить их. Конечно, мы бесконечно счастливы", — призналась Ирина.Интересно, что за несколько дней до рождения дочки пара отмечала хрустальную свадьбу.Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) Фев 18, 2018 в 5:35 PSTКак подсчитали журналисты, Виторган-старший стал самым возрастным отцом в российском шоу-бизнесе. Кроме того, его дочь приходится тетей Платону - сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана, хотя и младше его.Подсчитали представители прессы и то, что Эмануилу Виторгану надо дожить как минимум до ста лет, чтобы отвести дочь под венец. "Жаль, что не увидим ее в полном расцвете", - признается он в программе, которую анонсирует сайт НТВ.Ru. Однако счастливые родители пока не думают о будущем и живут настоящим.