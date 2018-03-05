Знаменитая певица Марина Парусникова в подробностях рассказала о родах 56-летней Ирины Млодик. Артистка узнала о счастливом событии одной из первых.

Знаменитая певица Марина Парусникова в подробностях рассказала о родах 56-летней Ирины Млодик. Артистка узнала о счастливом событии одной из первых.Исполнительница призналась, что была вынуждена хранить тайну. Она узнала о рождении дочери 78-летнего Эммануила Виторгана еще 26 февраля."Мы поздравили счастливых родителей прям в день рождения их дочери. Это случилось в мой день рождения, 26 февраля, который мы отмечали в "Виторган-клубе", это была закрытая вечеринка нашей семьи. И там же Ирина и Эммануил сказали нам, что у них родилась дочь", – заявила певица. По словам Парусниковой, Виторган присутствовал при родах."Эммануил Гедеонович, как нам рассказали, был счастлив и даже плакал в тот момент. Мы его не видели, конечно, сразу, а когда он приехал взволнованный, Ирина сообщила нам радостную новость", – добавила исполнительница. Артистка сообщила, что Млодик давно мечтала стать матерью.Парусникова считает, что стать родителями в таком возрасте – настоящий подвиг. "Детали вам не буду рассказывать. Не важно, как это случилось, важен результат", – цитирует ее сайт .Напомним, о прибавлении в семейства Виторгана стало известно в начале марта. Пара не пользовалась услугами суррогатной матери: Млодик сама родила дочь в 56 лет. Девочку решили назвать Этель.