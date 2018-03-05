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<a href="http://33live.ru/novosti/05-03-2018-90-ya-ceremoniya-vrucheniya-kinopremii-oskar-v-los-andzhelese-foto.html" target="_blank">90-я церемония вручения кинопремии Оскар в Лос-Анджелесе. Фото</a> - В Голливуде раздали главные призы Американской киноакадемии — Оскары. В отличие от прошлого года обошлось без путаницы с объявлением главной номинации Лучший фильм. Его ожидаемо