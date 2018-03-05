Авианесущая ударная группа флота США впервые со времен войны пришла во Вьетнам. Это стало возможно благодаря договоренностям президента Дональда Трампа и его коллеги Чана Дай Куанга. Визит американских моряков должен укрепить отношения двух государств, поддержать мир и повысить безопасность в регионе.

Ударная группа флота США с авианосцем "Карл Винсон" во главе впервые со времен войны пришла во Вьетнам. Это стало возможно благодаря договоренностям президента Дональда Трампа и его коллеги Чана Дай Куанга. Визит американских моряков должен укрепить отношения двух государств, поддержать мир и повысить безопасность в регионе, пишет агентство ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Вьетнама.У экипажей кораблей США богатая программа. Они познакомятся с руководством города Дананг и местным армейским руководством, примут участие в семинарах, спортивных мероприятиях, благотворительных акциях. Всего во Вьетнам прибыли около 6 тысяч военнослужащих Соединенных Штатов."Карл Винсон" – авианосец проекта "Нимиц". Корабль отличается исполинскими размерами: длина – 332 метра, ширина – 40 метров. Энергией его снабжают сразу два атомных реактора. На палубе и в ангарах корабля размещается более 60 боевых самолетов. Команда – около 3 тысяч человек. Плюс авиационный персонал. Это еще примерно полторы тысячи специалистов. Стоит "Карл Винсон" 8,5 миллиарда долларов.