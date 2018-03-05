Российская керлингистка Анастасия Брызгалова после произошедшего допинг-скандала, когда в анализах ее напарника и мужа Александра Крушельницкого был найден мельдоний, рассказала о реакции на эту ситуацию иностранными спортсменами. Россиянка призналась, что большинство коллег выразило им свою поддержку.

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова после произошедшего допинг-скандала, когда в анализах ее напарника и мужа Александра Крушельницкого был найден мельдоний, рассказала о реакции на эту ситуацию иностранными спортсменами. Россиянка призналась, что большинство коллег выразило им свою поддержку."Нас многие поддержали: и иностранные болельщики, и соперники, и Федерация в нас поверила – сказала Брызгалова, которую цитирует издание "Советский спорт". – Нам до сих пор приходят сообщения с словами поддержки, а швейцарцы с канадцами написали, что ситуация абсурдная и они верят, что мы вернемся. У нас очень тесный круг общения, мы же на всех турнирах играем с теми же ребятами. Неплохо общаемся"."Единственный, кто погано, даже просто отвратительно высказался о нас – норвежец. По его словам, он очень много готовился к этой медали, а мы у него украли минуту славы. Делать такие высказывания, зная ситуацию… Не все могут признать, что они слабее".Напомним, что пара керлингистов из России Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий на Олимпийских играх в Пхенчхане завоевали бронзовую медаль, однако позже были лишены ее из-за положительной допинг-пробы Крушельницкого. Сам спортсмен признал фактическое нарушение антидопинговых правил, однако отрицает факт намеренного употребления мельдония.