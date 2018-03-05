Пропавшие в шахте Североуральска добытчики цветного металла, реальная стоимость ремонта
Казанского государственного цирка, полицейский-мошенник из Башкирии и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
Пропавшие в шахте Североуральска добытчики цветного металла, реальная стоимость ремонта
Казанского государственного цирка, полицейский-мошенник из Башкирии и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
Нижегородец осужден за призыв к выходу четырех регионов из состава России, сообщает .
В 2015 году в соцсети "ВКонтакте" от имени гражданки Украины пользователь
разместил материалы с призывами к отделению ряда регионов: Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Новосибирска
и Новосибирской области, Казани и Республики Татарстан. Также на указанных территориях
он призвал создать национальные независимые государства. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий противоправная деятельность злоумышленника
была пресечена.
В Магадане восемь малышей
детского сада получили микроожоги глаз из-за использования непригодной
бактерицидной лампы. Прокуратура установила, что свет вместе с прибором случайно
включила воспитатель. Известно, что данная лампа являлась непригодной для
использования – ее вовремя не демонтировали, пишет
Ростовчанин, забивший до
смерти мужчину доской, осужден на восемь лет, передает . "Суд
установил, что осужденный поссорился со знакомым и несколько раз ударил его
фрагментом деревянной доски. Пострадавший скончался", – говорится в сообщении
региональной прокуратуры. Мужчину признали виновным, отбывать наказание он
будет в колонии строгого режима.
По информации трое мужчин нелегально проникли в заброшенную шахту в Североуральске Свердловской области и пропали. Сейчас их разыскивают горноспасатели. Начальник
пресс-службы МВД по области Валерий Горелых отметил, что их личности уже
установлены. Все они не работают и не имеют постоянного жилья. Ранее мужчины неоднократно
проникали на заброшенную шахту, чтобы добыть цветмет, чем и
зарабатывали на пропитание. Сейчас поисками пропавших занимаются 15
горноспасателей.
Стоимость реконструкции Казанского государственного цирка составила почти миллиард
рублей. Изначально сумма была вдвое меньше – 530 миллионов, передает По словам
директора цирка Дамира Шарифуллина, только на звук и осушение ушло 126
миллионов. Открытие назначено на 17 марта.
Травматологи
Тюмени достали из руки 40-летней женщины пятисантиметровую иглу, сообщает В местную больницу обратилась
пациентка с жалобой на боль в правой руке.
По ее словам, впервые она почувствовала боль, когда развешивала дома картины. Удалять иглу, согласно рентгеновским снимкам, было
опасно, поэтому хирургическое вмешательство было проведено под контролем
электронно-оптического преобразователя. Высокотехнологичное оборудование
помогло закончить операцию всего за несколько минут. Позднее пострадавшая
вспомнила, что игла была воткнута в стену, и она ее не заметила.
Зарплаты
омичей оказались одними из самых низких в Сибири, передает Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата. Так,
согласно информации статистиков, Омская область регион находится в "зарплатном"
рейтинге по Сибири на третьем месте с конца. Средняя заработная плата за месяц там
составляет 30 тысяч 160 рублей. Хуже дела обстоят лишь в Республике Алтай (25
тысяч 903 рубля) и в Алтайском крае (22 тысячи 732 рубля).
В
Ижевске полицейские изъяли более трех тысяч бутылок поддельного алкоголя, сообщает Было установлено, что у одного из торговых центров в городе
была организована продажа спиртного. На бутылках были размещены поддельные
марки, изготовленные не по "Гознаку". Выяснилось, что продукция принадлежала
50-летнему неработающему, ранее судимому ижевчанину. Возбуждено уголовное дело.
За изготовление и сбыт алкоголя мужчине грозит наказание в виде лишения свободы
на срок до восьми лет со штрафом в размере одного миллиона рублей.
Волгоградка
оценила брак с таджиком в 20 тысяч рублей, пишет
портал Тракторозаводский
районный суд Волгограда признал недействительным брак, заключенный между
48-летней местной жительницей и 41-летним гражданином Таджикистана. Полицейские
выяснили, что свадьбу "молодые" сыграли сугубо из меркантильных интересов. Целью
такого решения было не создание семьи, а получение женихом российского
гражданства по упрощенной процедуре. "Супруга" приезжего помогала ему за
деньги.
В Башкирии уволили
полицейского, подозреваемого в мошенничестве, передает Следком возбудил уголовное
дело против 31-летнего экс-оперуполномоченного отдела полиции по городу
Нефтекамску. В декабре прошлого года мужчина был задержан при получении 20
тысяч рублей незаконного денежного вознаграждения. По предварительным данным,
он предлагал местной жительнице помочь решить вопрос об отказе в возбуждении
уголовного дела в отношении нее по поводу кражи. Аналогичным образом он похитил
20 тысяч рублей у обвиняемого и по другому уголовному делу, возбужденному за
заведомо ложный донос.
В Уфе загорелся водитель, заводивший автобус
паяльной лампой,
сообщает Пожар
произошел в Калининском районе города, на улице Первомайская. На месте
происшествия работали одна единица техники и четыре человека личного состава
МЧС. Причины инцидента выясняются.