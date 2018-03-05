Пропавшие в шахте Североуральска добытчики цветного металла, реальная стоимость ремонта Казанского государственного цирка, полицейский-мошенник из Башкирии и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Пропавшие в шахте Североуральска добытчики цветного металла, реальная стоимость ремонтаКазанского государственного цирка, полицейский-мошенник из Башкирии и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.Нижегородец осужден за призыв к выходу четырех регионов из состава России, сообщает .В 2015 году в соцсети "ВКонтакте" от имени гражданки Украины пользовательразместил материалы с призывами к отделению ряда регионов: Санкт-Петербурга иЛенинградской области, Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Новосибирскаи Новосибирской области, Казани и Республики Татарстан. Также на указанных территорияхон призвал создать национальные независимые государства. В ходеоперативно-розыскных мероприятий противоправная деятельность злоумышленникабыла пресечена.В Магадане восемь малышейдетского сада получили микроожоги глаз из-за использования непригоднойбактерицидной лампы. Прокуратура установила, что свет вместе с прибором случайновключила воспитатель. Известно, что данная лампа являлась непригодной дляиспользования – ее вовремя не демонтировали, пишетРостовчанин, забивший досмерти мужчину доской, осужден на восемь лет, передает . "Судустановил, что осужденный поссорился со знакомым и несколько раз ударил егофрагментом деревянной доски. Пострадавший скончался", – говорится в сообщениирегиональной прокуратуры. Мужчину признали виновным, отбывать наказание онбудет в колонии строгого режима.По информации трое мужчин нелегально проникли в заброшенную шахту в Североуральске Свердловской области и пропали. Сейчас их разыскивают горноспасатели. Начальникпресс-службы МВД по области Валерий Горелых отметил, что их личности ужеустановлены. Все они не работают и не имеют постоянного жилья. Ранее мужчины неоднократнопроникали на заброшенную шахту, чтобы добыть цветмет, чем изарабатывали на пропитание. Сейчас поисками пропавших занимаются 15горноспасателей.Стоимость реконструкции Казанского государственного цирка составила почти миллиардрублей. Изначально сумма была вдвое меньше – 530 миллионов, передает По словамдиректора цирка Дамира Шарифуллина, только на звук и осушение ушло 126миллионов. Открытие назначено на 17 марта.ТравматологиТюмени достали из руки 40-летней женщины пятисантиметровую иглу, сообщает В местную больницу обратиласьпациентка с жалобой на боль в правой руке.По ее словам, впервые она почувствовала боль, когда развешивала дома картины. Удалять иглу, согласно рентгеновским снимкам, былоопасно, поэтому хирургическое вмешательство было проведено под контролемэлектронно-оптического преобразователя. Высокотехнологичное оборудованиепомогло закончить операцию всего за несколько минут. Позднее пострадавшаявспомнила, что игла была воткнута в стену, и она ее не заметила.Зарплатыомичей оказались одними из самых низких в Сибири, передает Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата. Так,согласно информации статистиков, Омская область регион находится в "зарплатном"рейтинге по Сибири на третьем месте с конца. Средняя заработная плата за месяц тамсоставляет 30 тысяч 160 рублей. Хуже дела обстоят лишь в Республике Алтай (25тысяч 903 рубля) и в Алтайском крае (22 тысячи 732 рубля).Ижевске полицейские изъяли более трех тысяч бутылок поддельного алкоголя, сообщает Было установлено, что у одного из торговых центров в городебыла организована продажа спиртного. На бутылках были размещены поддельныемарки, изготовленные не по "Гознаку". Выяснилось, что продукция принадлежала50-летнему неработающему, ранее судимому ижевчанину. Возбуждено уголовное дело.За изготовление и сбыт алкоголя мужчине грозит наказание в виде лишения свободына срок до восьми лет со штрафом в размере одного миллиона рублей.Волгоградкаоценила брак с таджиком в 20 тысяч рублей, пишетпортал Тракторозаводскийрайонный суд Волгограда признал недействительным брак, заключенный между48-летней местной жительницей и 41-летним гражданином Таджикистана. Полицейскиевыяснили, что свадьбу "молодые" сыграли сугубо из меркантильных интересов. Цельютакого решения было не создание семьи, а получение женихом российскогогражданства по упрощенной процедуре. "Супруга" приезжего помогала ему заденьги.В Башкирии уволилиполицейского, подозреваемого в мошенничестве, передает Следком возбудил уголовноедело против 31-летнего экс-оперуполномоченного отдела полиции по городуНефтекамску. В декабре прошлого года мужчина был задержан при получении 20тысяч рублей незаконного денежного вознаграждения. По предварительным данным,он предлагал местной жительнице помочь решить вопрос об отказе в возбужденииуголовного дела в отношении нее по поводу кражи. Аналогичным образом он похитил20 тысяч рублей у обвиняемого и по другому уголовному делу, возбужденному зазаведомо ложный донос.В Уфе загорелся водитель, заводивший автобуспаяльной лампой,сообщает Пожарпроизошел в Калининском районе города, на улице Первомайская. На местепроисшествия работали одна единица техники и четыре человека личного составаМЧС. Причины инцидента выясняются.