Более 15 пострадавших и четверо погибших. Дорожные полицейские подвели печальную статистку ДТП за минувшие выходные. Серьёзные аварии с пострадавшими произошли сразу в 8 районах и в столице областного центра. В субботу, около 11 вечера, трагедия случилась на суздальской дороге в районе села Павловское. По предварительным данным, 17-летний водитель машины ВАЗ-2105, естественно, без права управления авто, при выезде с прилегающей территории столкнулся с автомобилем «Хендай Санта Фе», который двигался по главной дороге.

05.03.2018Более 15 пострадавших и четверо погибших. Дорожные полицейские подвели печальную статистку ДТП за минувшие выходные. Серьёзные аварии с пострадавшими произошли сразу в 8 районах и в столице областного центра. В субботу, около 11 вечера, трагедия случилась на суздальской дороге в районе села Павловское. По предварительным данным, 17-летний водитель машины "ВАЗ-2105", естественно, без права управления авто, при выезде с прилегающей территории столкнулся с автомобилем Хендай Санта Фе, который двигался по главной дороге. В результате подросток погиб на месте аварии. Травмы получили также два пассажира пятерки и пассажир "Хёндая". А в воскресенье случились сразу 2 смертельных аварии. ДТП в Вязниковском районе унесло жизнь 53-летнего мужчины. В Киржачском районе погибли водитель и пассажир легковушки, которая вылетела "на встречку" и столкнулась с грузовой "Сканией".