В новостройках массового сегмента нераспроданными могут остаться тысячи квартир, а в элитной категории есть дома, в которых не продано ни одной квартиры.

Четверть квартир в уже сданных новостройках Москвы могут никогда не найти покупателя, говорится в сообщении компании "Метриум Групп".С учетом поступления на рынок более свежего продукта, первичные квартиры в жилых комплексах, которые ввели в эксплуатацию более трех лет назад, постепенно переходят в разряд неликвидного продукта, для реализации которого придется приложить немало усилий.В массовом сегменте эксперты компании обнаружили два проекта-"старожила" с большим объемом нереализованного жилья. Так, в жилом комплексе "Загорье", сданном почти 5 лет назад, до сих пор в продаже находится почти 42% квартир – это 1,1 тысячи лотов. По этому показателю ЖК является лидером среди всех новостроек в старых границах Москвы.В бизнес-классе в зоне риска находится 11 жилых комплексов. К примеру, в ЖК "Триколор" спустя 2 года после ввода в эксплуатацию доля нераспроданных квартир составляет 35,1%. А жилой комплекс "Донское Подворье", в котором не распродана почти четверть квартир, был сдан в эксплуатацию еще в 2009 году.В премиум-классе оказаться неликвидом могут квартиры в двух ЖК - The Pleasant House и Capital House, оба были сданы в 2014 году. В первом не распродано 33,3% лотов, во втором – 16,7%. Однако нужно учитывать, что оба комплекса – клубные дома с небольшим количеством квартир, и в каждом в продаже осталось по 2 лота.В элитной категории эксперты насчитали 9 ЖК с большими объемами нераспроданных остатков, но в этом сегменте квартиры могут продаваться годами. Однако и на элитном рынке есть свои показатели невостребованности. Так, в сданном в 2012 году ЖК ЖК NOVEL HOUSE в продаже на сегодняшний день находится половина лотов, а в "Клубном доме на Космодамианской", который ввели еще в 2016 году, не продано ни одной квартиры.