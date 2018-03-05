Чтение – самое лучшее времяпровождение для современной женщины. За чтением можно не только отвлечься от насущных проблем, но и по-другому посмотреть на некоторые события в собственной жизни.

Чтение – самое лучшее времяпровождение для современной женщины. За чтением можно не только отвлечься от насущных проблем, но и по-другому посмотреть на некоторые события в собственной жизни.Мэгги О'Фарелл "Там, где тебя ждут""Там, где тебя ждут" – это проникновенный роман о том, как часто мы думаем, что счастливы были когда-то там, а не сейчас, как бываем слепы и глухи к дарованным нам маленьким радостям, пытаясь достать того самого журавля и готовые ради него раздавить синицу. Автор показывает нам человека, намеренно выбирающего путь страдания, того, кто, с одной стороны, любит свою семью, а с другой не способен отпустить прошлое, простить себя и начать жизнь здесь и сейчас.Чарльз Мартин "Моя любовь когда-нибудь очнется"Произведения Чарльза Мартина, автора более десяти национальных бестселлеров, мастера психологической прозы, – это всегда искренний рассказ о чувствах и переживаниях героев. "Моя любовь когда-нибудь очнется" – эмоциональный и проникновенный роман о мужчине, на долю которого выпало слишком много испытаний. Автор показывает закрытый, глухой мир мужского сердца, в котором так же могут поселиться боль и страх, которое может самозабвенно любить и страдать. Писатель показывает семью как в самые счастливые моменты ее жизни, так и тогда, когда в одночасье ее счастье было разрушено. А главное, то, как человек по крупицам пытается вернуть былое, потому что верит, что все будет хорошо. А вера и любовь способны на многоеАнна и Сергей Литвиновы "Джульетта стреляет первой"Татьяна Садовникова знакома российским читателям с 1998 года, когда вышла первая книга из цикла "Авантюристка" – "Отпуск на тот свет". И вот дерзкая, решительная, красивая и успешная рекламщица снова вступает в игру в новой книге Анны и Сергея Литвиновых "Джульетта стреляет первой".Татьяна Полякова "Свой, чужой, родной"Издательство "Эксмо" и один из самых читаемых и популярных в детективной литературе авторов Татьяна Полякова представляют новый роман – "Свой, чужой, родной". Если в городе есть старый заброшенный дом с деревянными колоннами, который выглядит зловещим и манящим, в нем обязательно произойдет преступление. Так думала Валентина – Тинка – главная героиня книги "Свой, чужой, родной". Каждый день во время спортивной пробежки останавливалась она у этого дома, и не могла понять, что именно так тянет ее в это таинственное место. В один прекрасный вечер она увидела свет за закрытыми ставнями в окнах этого дома. Так началось ее собственное расследование.Мария Метлицкая "Самые родные, самые близкие"Три девочки смотрят со старой фотографии: ситцевые сарафаны, пыльные ноги в разбитых сандалиях. Они веселы и беззаботны – так, как бывает лишь в детстве, когда еще не знаешь, что ждет впереди. Годы летят быстро – и вот уже не очень молодая женщина с тоской разглядывает это фото, тоскуя по юности, по несбывшимся надеждам, по искренней дружбе, когда верили в горячие клятвы, когда искренне считали, что готовы друг за друга в огонь и в воду, когда ради любви совершали безумства, за которые расплачивались всю жизнь, а иногда – самой жизнью.Каждая из трех девчонок на фото страстно мечтала о счастье. И все три по-своему распорядилась своей судьбой, потому что счастье у каждого свое.Зэди Смит "Время свинга"Главная героиня для Зэди Смит – во многом автобиографический персонаж. История рассказывается от первого лица, но читатели так и не узнают имени рассказчицы. В центре романа – две девочки, которые сблизились в 80-х годах на почве того, что обе были смешанных кровей, смуглого цвета кожи и одинаково сильно увлекались современными танцами. При этом подруги росли в совершенно разных условиях: мать рассказчицы с презрением смотрела на семью Трейси и была против ее дружбы с дочерью. Детство закончилось, и героини пошли по разным дорогам: Трейси решила связать свою жизнь с танцами, а рассказчица стала личным ассистентом мировой поп-звезды Эйми. Вместе с Эйми и ее командой героиня участвует в большой благотворительной кампании в Африке. Трейси же продолжает жить в Лондоне. Она не сделала карьеру в танцах, поэтому выступает в ночных клубах и растит трех детей от разных мужчин. Судьбы бывших подруг могут показаться очень разными. Однако обе не смогли найти себя в жизни по-настоящему.