За прошедшую неделю во Владимирской области в больницу с симптомами ОРВИ обратилось более 11 тысяч человек.

За прошедшую неделю во Владимирской области в больницу с симптомами ОРВИ обратилось более 11 тысяч человек. Эпидпорог среди детей до 2 лет превышен на 11%, в возрастной категории от 3-6 лет — почти на 19% и в возрастной категории от 7-14 лет - на 28,5%.У одного человека найдена аденовирусная инфекция, еще у двух - вирус гриппа В.Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечается во Владимире, в Юрьев-Польском, Ковровском и Киржачском районах.На карантин в регионе закрыто 7 групп в детских дошкольных учреждениях и 1 класс в школе.