Исследователи из британских
университетов выяснили, может ли человек, придерживающийся здорового питания, компенсировать
чрезмерное употребление в пищу соли. Как выяснилось, даже при соблюдении
правильного рациона соленая пища часто приводит к повышению кровяного давления.
Исследователи из британских
университетов выяснили, может ли человек, придерживающийся здорового питания, компенсировать
чрезмерное употребление в пищу соли. Как выяснилось, даже при соблюдении
правильного рациона соленая пища часто приводит к повышению кровяного давления.
Ученые из Имперского колледжа Лондона
и Северо-западного университета проанализировали рацион питания более четырех
тысяч человек и пришли к выводу, что люди, употребляющие большее
количество соли, имеют более высокое кровяное давление, и это совершенно не
зависит от диеты.
Эксперты настоятельно рекомендуют людям следить за
потреблением соли, а производителей продуктов питания призывают снизить ее содержание в продовольствии, так как высокое давление чревато
сердечными приступами и инсультом. Ранее медики были убеждены, что употребление большого количества овощей и фруктов эффективно
противодействует воздействию высокого уровня соли в рационе
на кровяное давление, сообщает научный портал . Однако результаты свежего
исследования опровергают эту теорию, подразумевая, что здоровый рацион никак
не противодействует неблагоприятному влиянию хлорида натрия.
В течение эксперимента ученые следили за диетами
участников, чей возраст составлял от 40 до 59 лет. Эксперты оценивали
концентрации натрия и калия в образцах мочи испытуемых, а также использовали
информацию о диете для анализа более 80 питательных веществ, которые
могут быть связаны с низким кровяным давлением, включая витамин С. Многие
из этих питательных веществ есть во фруктах и овощах.
В результате исследования была обнаружена зависимость
между высоким давлением и высоким потреблением соли даже у тех испытуемых,
которые потребляли большое количество питательных веществ. По словам руководителя
экспертной группы, эти данные говорят о важности снижения употребления
соли.