Исследователи из британских университетов выяснили, может ли человек, придерживающийся здорового питания, компенсировать чрезмерное употребление в пищу соли. Как выяснилось, даже при соблюдении правильного рациона соленая пища часто приводит к повышению кровяного давления.

Исследователи из британскихуниверситетов выяснили, может ли человек, придерживающийся здорового питания, компенсироватьчрезмерное употребление в пищу соли. Как выяснилось, даже при соблюденииправильного рациона соленая пища часто приводит к повышению кровяного давления.Ученые из Имперского колледжа Лондонаи Северо-западного университета проанализировали рацион питания более четырехтысяч человек и пришли к выводу, что люди, употребляющие большееколичество соли, имеют более высокое кровяное давление, и это совершенно независит от диеты.Эксперты настоятельно рекомендуют людям следить запотреблением соли, а производителей продуктов питания призывают снизить ее содержание в продовольствии, так как высокое давление чреватосердечными приступами и инсультом. Ранее медики были убеждены, что употребление большого количества овощей и фруктов эффективнопротиводействует воздействию высокого уровня соли в рационена кровяное давление, сообщает научный портал . Однако результаты свежегоисследования опровергают эту теорию, подразумевая, что здоровый рацион никакне противодействует неблагоприятному влиянию хлорида натрия.В течение эксперимента ученые следили за диетамиучастников, чей возраст составлял от 40 до 59 лет. Эксперты оцениваликонцентрации натрия и калия в образцах мочи испытуемых, а также использовалиинформацию о диете для анализа более 80 питательных веществ, которыемогут быть связаны с низким кровяным давлением, включая витамин С. Многиеиз этих питательных веществ есть во фруктах и овощах.В результате исследования была обнаружена зависимостьмежду высоким давлением и высоким потреблением соли даже у тех испытуемых,которые потребляли большое количество питательных веществ. По словам руководителяэкспертной группы, эти данные говорят о важности снижения употреблениясоли.