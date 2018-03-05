До конца года в центре Москвы будет построено более 850 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых 300 тысяч придутся на жилье. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Наряду с жильем планируется строительство 13 объектов социальной инфраструктуры общей площадью 100 тысяч квадратных метров.На территории комплекса "Лужники" в этом году собираются ввести в эксплуатацию шесть спортивных объектов, планируется и ввод четырех объектов культуры – одним из них станет концертный зал в "Зарядье".Кроме того, в 2018-м планируются к сдаче два федеральных объекта: студенческое общежитие Консерватории имени Чайковского на Малой Грузинской улице и здание для Федерального казначейства в Большом Златоустинском переулке – дом 1900 года постройки сейчас заканчивают реставрировать.Левкин также напомнил, что в феврале было введено в эксплуатацию новое административное здание ГУ МВД по Москве площадью 14 тысяч квадратных метров.