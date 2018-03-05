В системе ЖКХ могут ввести дифференцированные тарифы, аналогичные тем, что предоставляют операторы сотовой связи.

Как рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, ввести такие тарифы можно после внедрения автоматизации контроля потребления услуг и считывания показаний."Перед нами стоит задача автоматизации всей этой системы, чтоб рационально загружать мощности, включая те, что уже построены, не строя новую инфраструктуру, которую дороже будет содержать", - пояснил он.Это позволит, по словам замминистра, и предложить потребителям тарифные планы, по аналогии с сотовой связью: "эконом", "оптимум", "безлимит"."Умное" ЖКХ – один из принципов проекта "Умный город", подчеркнул Чибис.