Скандальная белорусская блогерша Анастасия Вашукевич утверждает,
что у нее есть 16 часов аудиозаписией, на которых говорят о выборах в США. В застенках тайской
тюрьмы с Настей Рыбкой (это творческий псевдоним Вашукевич) пообщались зарубежные репортеры.
Скандальная белорусская блогерша Анастасия Вашукевич утверждает,
что у нее есть 16 часов аудиозаписией, на которых говорят о выборах в США. В застенках тайской
тюрьмы с Настей Рыбкой (это творческий псевдоним Вашукевич) пообщались зарубежные репортеры.
Журналисты The New York Times и CNN посетили Рыбку после
того, как она попросила политического убежища в США. По словам Вашукевич, она
записывала разговоры между бизнесменом Олегом Дерипаской и его соратниками во
время их общего времяпрепровождения. Блогерша заявила, что в ее архиве находятся
от 16 до 18 часов компромата о президентских выборах в Штатах.
При этом Рыбка, судя по всему, даже не знает, чьи голоса она
записала. Некоторые из этих разговоров были с тремя людьми, которые говорили на
английском и, по ее мнению, являются американцами.
Ранее сообщалось, что американское посольство в Минске отказалось
удовлетворить просьбу гражданки Белоруссии Анастасии Вашукевич о предоставлении
политического убежища. Проблема в том, заявили в дипведомстве, что человек,
обращающийся с такой просьбой, должен находиться на территории Белоруссии.
В феврале полиция Паттайи арестовала Настю Рыбку и еще
девять человек, среди которых был блогер Александр Кириллов (его псевдоним – Алекс
Лесли), за проведение нелегального секс-тренинга. Всем нарушителям тайских
законов грозит депортация на родину, сообщает РИА Новости.
Победу Дональда Трампа на президентских выборах в
США связывают с российским вмешательством. Неоднократные обвинения звучали за
океаном, но никаких документальных подтверждений этому так никто и не
представил. Кремль не раз заявлял, что Россия и ее граждане не имеют отношения
к процедуре проведения выборов в Штатах