Скандальная белорусская блогерша Анастасия Вашукевич утверждает, что у нее есть 16 часов аудиозаписией, на которых говорят о выборах в США. В застенках тайской тюрьмы с Настей Рыбкой (это творческий псевдоним Вашукевич) пообщались зарубежные репортеры.

Скандальная белорусская блогерша Анастасия Вашукевич утверждает,что у нее есть 16 часов аудиозаписией, на которых говорят о выборах в США. В застенках тайскойтюрьмы с Настей Рыбкой (это творческий псевдоним Вашукевич) пообщались зарубежные репортеры.Журналисты The New York Times и CNN посетили Рыбку послетого, как она попросила политического убежища в США. По словам Вашукевич, оназаписывала разговоры между бизнесменом Олегом Дерипаской и его соратниками вовремя их общего времяпрепровождения. Блогерша заявила, что в ее архиве находятсяот 16 до 18 часов компромата о президентских выборах в Штатах.При этом Рыбка, судя по всему, даже не знает, чьи голоса оназаписала. Некоторые из этих разговоров были с тремя людьми, которые говорили наанглийском и, по ее мнению, являются американцами.Ранее сообщалось, что американское посольство в Минске отказалосьудовлетворить просьбу гражданки Белоруссии Анастасии Вашукевич о предоставленииполитического убежища. Проблема в том, заявили в дипведомстве, что человек,обращающийся с такой просьбой, должен находиться на территории Белоруссии.В феврале полиция Паттайи арестовала Настю Рыбку и ещедевять человек, среди которых был блогер Александр Кириллов (его псевдоним – АлексЛесли), за проведение нелегального секс-тренинга. Всем нарушителям тайскихзаконов грозит депортация на родину, сообщает РИА Новости.Победу Дональда Трампа на президентских выборах вСША связывают с российским вмешательством. Неоднократные обвинения звучали заокеаном, но никаких документальных подтверждений этому так никто и непредставил. Кремль не раз заявлял, что Россия и ее граждане не имеют отношенияк процедуре проведения выборов в Штатах