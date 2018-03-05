Студентка, комсомолка, спортсменка и просто
красавица, пыталась обменять человека на деньги. Но у нее не вышло,
покупателем оказался сотрудник полиции.
Студентка, комсомолка, спортсменка и просто
красавица, пыталась обменять человека на деньги. Но у нее не вышло,
покупателем оказался сотрудник полиции.
Участница конкурса красоты и ее
подруга решили подзаработать. Предприимчивые барышни рассчитывали передать знакомую 1999 года рождения для сексуальной эксплуатации в одну из стран Ближнего
Востока. За живой товар дамы попросили полтора миллиона рублей. Клиента
они нашли через социальные сети, к счастью "приобрести" девушку захотели сотрудники
Следственного комитета. Горе-предпринимательницы назначили встречу в столичном
аэропорту Домодедово, где и были арестованы, сообщает life.ru
Организатором бизнеса является 22-летняя уроженка Владимира,
четверокурсница Российского университета физкультуры и спорта, мастер спорта по
художественной гимнастике. Девушка одна воспитывает годовалую дочь. Ее подельнице
19-лет, известно, что она студентка МАИ. Личность несостоявшейся рабыни не
раскрывается в интересах следствия.
Напомним, что менее
месяца назад Dni.Ru освещали случай, так же связанный с сексуальной несвободой.
Преступником оказался сотрудник правоохранительных органов. Подмосковный
полицейский вместе с другом– похитил 32-летнюю женщину прямо у ее дома. Он дважды
ударил ее электрошокером, после чего несколько раз выстрелил ей в лицо из
травматического пистолета. Злоумышленники
требовали отдать им машину и переоформить на них квартиру. Страж
порядка и его друг по очереди насиловали несчастную. Через некоторое время
женщине удалось сбежать из рабства, однако полицейский сумел задержать ее рядом
с мытищинским отделением полиции. Очевидцам происшествия он объяснил, что
поимка девушки была спецоперацией. Спустя два месяца после порабощения один из похитителей сделал пленнице предложение. Вскоре они отправились в Геленджик, где их задержали сотрудники правоохранительных органов.