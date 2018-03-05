Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица, пыталась обменять человека на деньги. Но у нее не вышло, покупателем оказался сотрудник полиции.

Студентка, комсомолка, спортсменка и простокрасавица, пыталась обменять человека на деньги. Но у нее не вышло,покупателем оказался сотрудник полиции.Участница конкурса красоты и ееподруга решили подзаработать. Предприимчивые барышни рассчитывали передать знакомую 1999 года рождения для сексуальной эксплуатации в одну из стран БлижнегоВостока. За живой товар дамы попросили полтора миллиона рублей. Клиентаони нашли через социальные сети, к счастью "приобрести" девушку захотели сотрудникиСледственного комитета. Горе-предпринимательницы назначили встречу в столичномаэропорту Домодедово, где и были арестованы, сообщает life.ruОрганизатором бизнеса является 22-летняя уроженка Владимира,четверокурсница Российского университета физкультуры и спорта, мастер спорта похудожественной гимнастике. Девушка одна воспитывает годовалую дочь. Ее подельнице19-лет, известно, что она студентка МАИ. Личность несостоявшейся рабыни нераскрывается в интересах следствия.Напомним, что менеемесяца назад Dni.Ru освещали случай, так же связанный с сексуальной несвободой.Преступником оказался сотрудник правоохранительных органов. Подмосковныйполицейский вместе с другом– похитил 32-летнюю женщину прямо у ее дома. Он дваждыударил ее электрошокером, после чего несколько раз выстрелил ей в лицо изтравматического пистолета. Злоумышленникитребовали отдать им машину и переоформить на них квартиру. Стражпорядка и его друг по очереди насиловали несчастную. Через некоторое времяженщине удалось сбежать из рабства, однако полицейский сумел задержать ее рядомс мытищинским отделением полиции. Очевидцам происшествия он объяснил, чтопоимка девушки была спецоперацией. Спустя два месяца после порабощения один из похитителей сделал пленнице предложение. Вскоре они отправились в Геленджик, где их задержали сотрудники правоохранительных органов.