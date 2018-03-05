C 24 марта по 1 апреля в Центральном Доме художника, при поддержке Министерства культуры города Москвы и Департамента культуры города Москвы, пройдет Форум Коллекции России – масштабный проект для знатоков антиквариата и современного искусства, начинающих коллекционеров и широкой публики. На 9 дней Центральный Дом художника превратится в музей разнообразных коллекций, где каждый зал – это особая страница истории.

C 24 марта по1 апреля в Центральном Доме художника, при поддержке Министерствакультуры города Москвы и Департамента культуры города Москвы, пройдет Форум"Коллекции России" – масштабный проект для знатоков антиквариата и современногоискусства, начинающих коллекционеров и широкой публики. На 9 дней ЦентральныйДом художника превратится в музей разнообразных коллекций, где каждый зал – этоособая страница истории.Проектвпервые стартовал в 2015 году под названием "Старая бумага" и объединил в одномпространстве выставку коллекций на бумаге и ярмарку бумажного антиквариата.В 2016 году участие в выставке, а также в исследовательской иобразовательной программе, приняли ведущие коллекционеры России. Подназванием Российский Форум Коллекционеров проект получил статусуникального события в сфере коллекционирования. Проект активно освещался впрессе, был высоко оценен представителями государственных и частных музейныхинституций, административных структур, привлек внимание широкой публики.дает объективную и наглядную картину развития коллекционированияи антикварного рынка в России, привлекает широкий круг экспертов,художественных критиков, известных коллекционеров и ценителей искусства, атакже тех, кто только начинает или планирует начать путь коллекционера предметов старины.Тематические экспозиции форума "коллекции России"будут включать в себя следующие разделы:Панорама отечественного коллекционирования"Панорамаотечественного коллекционирования" – совместный арт-медиа-проект ЦентральногоДома Художника и "Ассоциации коллекционеров России", посвященный истории Россиив зеркале частных собраний. В рамках проекта организаторы представят более 30коллекций разного профиля и направленности, ранее мало знакомых широкойпублике. Этот ежегодный исследовательский проект знакомит посетителей спанорамой коллекционирования в России, 40% населения которой "заражены" этойстрастью.Портрет коллекционераРаздел"Портрет коллекционера", познакомит посетителей с коллекциями и особенностямисовременного частного собирательства в России на примере собраний выдающихсяроссийских коллекционеров – Александра Добровинского, Алексея Венгерова,Александра Никишина, Дмитрия Гурджиа,Павла Герасимова.Уникальная археологияМузей Москвыпредставит специальный проект"Уникальная археология". В процессе реализациипрограммы "Моя улица" 2016-2017 годов, было обнаружено и передано на хранение вМузей десятки тысяч археологических предметов, пополнивших наше знание обистории города. Наиболее интересные находки будут показаны в рамках этойэкспозиции.Салон "Старая бумага и другие формыколлекционирования"Средиэкспонентов Салона — российскиеаукционные дома, московские и петербургские художественные галереи, антикварныемагазины и собиратели редкостей всех основных направлений бумажногоколлекционирования. Российские коллекционеры из разных регионов страныпредставят на Салоне свои собрания антиквариата, такие как: старинная гравюра,авторская графика, старинные книги, старые уникальные фотографии, историческиедокументы, географические карты, бонистика, филокартия, филателия, старыепериодические издания, филумения, автографы, нумизматика, фалеристика,милитарика.Специальные экспозиции Салона:"Советскаяэпоха глазами "крокодильца";"От метрикидо завещания. Российский быт ХVIII – нач. ХХ вв. в документах";"Волшебныймир стекла и акварели Елизаветы Бём. К 170– летию со дня рождения";"07.11.Пропуска и пригласительные билеты – документальные свидетельства главногосоветского праздника";"Бумага,бумажка, бумаженция или жизнь художника в документах. Век XX".Антикварная ярмаркаВот уже болеедвадцати лет в ЦДХ весной и осенью проходят Российские Антикварные Салоны,давно известные и любимые многими ценителями и коллекционерами старогоискусства. Большинство постоянных участников Салонов представят свои собранияна весенней Антикварной ярмарке – здесь можно будет найти редкие работыживописцев и скульпторов минувших столетий, памятники русской иконописи,предметы декоративно-прикладного искусства и другие произведения, проникнутыеочарованием старины.Деловая программа ФорумаДляпосетителей предусмотрена специальная деловая программа – семинары,тематические лекции, мастер-классы, экскурсии и круглые столы дляпрофессионалов и широкой аудитории, которые создадут платформу общения и знакомства с многообразием тем испецификой направлений коллекционирования.Во времяработы Форума пройдет III съезд "Ассоциации коллекционеров России", на которомбудут рассмотрены вопросы сотрудничества частных коллекционеров, музейныхструктур и других государственных институций.В рамкахфорума пройдет круглый стол "Законодательные аспекты оборота движимыхкультурных ценностей". В дискуссии примут участие коллекционеры, представителимузейного сообщества, эксперты, представители профильных министерств и ведомств.