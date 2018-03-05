C 24 марта по
1 апреля в Центральном Доме художника, при поддержке Министерства
культуры города Москвы и Департамента культуры города Москвы, пройдет Форум
Коллекции России – масштабный проект для знатоков антиквариата и современного
искусства, начинающих коллекционеров и широкой публики. На 9 дней Центральный
Дом художника превратится в музей разнообразных коллекций, где каждый зал – это
особая страница истории.
C 24 марта по
1 апреля в Центральном Доме художника, при поддержке Министерства
культуры города Москвы и Департамента культуры города Москвы, пройдет Форум
"Коллекции России" – масштабный проект для знатоков антиквариата и современного
искусства, начинающих коллекционеров и широкой публики. На 9 дней Центральный
Дом художника превратится в музей разнообразных коллекций, где каждый зал – это
особая страница истории.
Проект
впервые стартовал в 2015 году под названием "Старая бумага" и объединил в одном
пространстве выставку коллекций на бумаге и ярмарку бумажного антиквариата.
В 2016 году участие в выставке, а также в исследовательской и
образовательной программе, приняли ведущие коллекционеры России. Под
названием Российский Форум Коллекционеров проект получил статус
уникального события в сфере коллекционирования. Проект активно освещался в
прессе, был высоко оценен представителями государственных и частных музейных
институций, административных структур, привлек внимание широкой публики.
дает объективную и наглядную картину развития коллекционирования
и антикварного рынка в России, привлекает широкий круг экспертов,
художественных критиков, известных коллекционеров и ценителей искусства, а
также тех, кто только начинает или планирует начать путь коллекционера предметов старины.
Тематические экспозиции форума "коллекции России"
будут включать в себя следующие разделы:
Панорама отечественного коллекционирования
"Панорама
отечественного коллекционирования" – совместный арт-медиа-проект Центрального
Дома Художника и "Ассоциации коллекционеров России", посвященный истории России
в зеркале частных собраний. В рамках проекта организаторы представят более 30
коллекций разного профиля и направленности, ранее мало знакомых широкой
публике. Этот ежегодный исследовательский проект знакомит посетителей с
панорамой коллекционирования в России, 40% населения которой "заражены" этой
страстью.
Портрет коллекционера
Раздел
"Портрет коллекционера", познакомит посетителей с коллекциями и особенностями
современного частного собирательства в России на примере собраний выдающихся
российских коллекционеров – Александра Добровинского, Алексея Венгерова,
Александра Никишина, Дмитрия Гурджиа,
Павла Герасимова.
Уникальная археология
Музей Москвы
представит специальный проект"Уникальная археология". В процессе реализации
программы "Моя улица" 2016-2017 годов, было обнаружено и передано на хранение в
Музей десятки тысяч археологических предметов, пополнивших наше знание об
истории города. Наиболее интересные находки будут показаны в рамках этой
экспозиции.
Салон "Старая бумага и другие формы
коллекционирования"
Среди
экспонентов Салона — российские
аукционные дома, московские и петербургские художественные галереи, антикварные
магазины и собиратели редкостей всех основных направлений бумажного
коллекционирования. Российские коллекционеры из разных регионов страны
представят на Салоне свои собрания антиквариата, такие как: старинная гравюра,
авторская графика, старинные книги, старые уникальные фотографии, исторические
документы, географические карты, бонистика, филокартия, филателия, старые
периодические издания, филумения, автографы, нумизматика, фалеристика,милитарика.
Специальные экспозиции Салона:
"Советская
эпоха глазами "крокодильца";
"От метрики
до завещания. Российский быт ХVIII – нач. ХХ вв. в документах";
"Волшебный
мир стекла и акварели Елизаветы Бём. К 170– летию со дня рождения";
"07.11.
Пропуска и пригласительные билеты – документальные свидетельства главного
советского праздника";
"Бумага,
бумажка, бумаженция или жизнь художника в документах. Век XX".
Антикварная ярмарка
Вот уже более
двадцати лет в ЦДХ весной и осенью проходят Российские Антикварные Салоны,
давно известные и любимые многими ценителями и коллекционерами старого
искусства. Большинство постоянных участников Салонов представят свои собрания
на весенней Антикварной ярмарке – здесь можно будет найти редкие работы
живописцев и скульпторов минувших столетий, памятники русской иконописи,
предметы декоративно-прикладного искусства и другие произведения, проникнутые
очарованием старины.
Деловая программа Форума
Для
посетителей предусмотрена специальная деловая программа – семинары,
тематические лекции, мастер-классы, экскурсии и круглые столы для
профессионалов и широкой аудитории, которые создадут платформу общения и знакомства с многообразием тем и
спецификой направлений коллекционирования.
Во время
работы Форума пройдет III съезд "Ассоциации коллекционеров России", на котором
будут рассмотрены вопросы сотрудничества частных коллекционеров, музейных
структур и других государственных институций.
В рамках
форума пройдет круглый стол "Законодательные аспекты оборота движимых
культурных ценностей". В дискуссии примут участие коллекционеры, представители
музейного сообщества, эксперты, представители профильных министерств и ведомств.