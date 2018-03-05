Когда Газпром
заявил, что возвращает предоплату за
март и приступает к разрыву контрактов
с Киевом, то первая реакция на Украине
была презрительной. Мол Газпром зря
бесится, ведь Украина, как известно
каждому зрителю украинского ТВ, -
энергонезависимое государство.
Когда Газпром
заявил, что возвращает предоплату за
март и приступает к разрыву контрактов
с Киевом, то первая реакция на Украине
была презрительной. Мол Газпром зря
бесится, ведь Украина, как известно
каждому зрителю украинского ТВ, -
энергонезависимое государство.
Разве
можно забыть трогательное выступление
Порошенко, в котором он говорил "последнее
прощай" российскому газу и Газпрому?
Нет, нельзя. А еще нельзя забыть заявления
украинских властей, что они уже целый
год или даже больше года не покупают
российский газ и российский, а также
сепаратистский уголь.
Правда, потом
выяснялось, что всё не совсем так просто
и радужно, как сообщал Порошенко. А еще
вдруг вскрылась интересная ситуация,
связанная с тем, что у Украины то ли не
оказалось достаточно газа в хранилищах,
то ли оказалось, что газ есть, но он уже
Украине не принадлежит. В общем, Газпром
разрушил карточный домик Порошенко,
напугал Евросоюз и четко обозначил свое
нежелание субсидировать украинскую
экономику.
В связи с
решением Стокгольмского арбитража и
последующего разрыва контракта, который
инициировал Газпром, есть несколько
мифов, которые активно двигает в массы
украинская и российская либеральная
пропаганда.
Миф первый
Контракт разорвать нельзя. Есть еще
вариант этого мифа, что контракт нельзя
разорвать в одностороннем порядке. На
самом деле любой контракт разорвать
можно. Неразрывных контрактов просто
не бывает в природе, и всегда вопрос
лишь в форме и последствиях этого
разрыва. В том самом газовом контракте
прописано что стороны, в случае разрыва
контракта, обращаются в Стокгольмский
арбитраж, и президент Газпрома Миллер
уже подчеркнул, что судить будет другой
состав арбитров.
Вот тот самый
пункт контракта: "В случае
если стороны в течение 30 дней с момента
возникновения какого бы то ни было спора
или разногласия не смогут прийти к
взаимоприемлемому решению, то любой
спор, разногласие или претензия в связи
с настоящим контрактом либо его
нарушением, расторжением или
недействительностью будут окончательно
разрешены путем арбитража в соответствии
с регламентом Арбитражного института
Торговой палаты г. Стокгольма."
Миф второй
Заключается в том, что решение
Стокгольмского арбитража нельзя
опротестовать потому что в контракте
записано, что решения этого арбитража
имеют окончательную силу. В контракте
действительно это написано, но это не
означает, что все способы борьбы закрыты.
Я не юрист Газпрома, но судя по заявлениям
Миллера, который подчеркнул, что суд
нарушил принцип баланса интересов,
скорее всего будет предпринята попытка
аннулировать решение арбитража через
вышестоящий шведский суд, ссылаясь на
пункт 2 раздела 33 шведского закона об
арбитражных судах, в котором сказано,
что решения арбитража могут быть
аннулированы в случае, если они принимались
с явным нарушением принципов .
Миллер говорил
об очевидных двойных стандартах, которые
арбитраж по разному применил в отношении
Газпрома и Нафтогаза, что явно нарушает
принцип того, что закон должен быть
одним для всех. На самом деле, Газпром
дает возможность Швеции в новых условиях
еще раз подумать – стоит ли уничтожать
свою репутацию и бизнес Стокгольмского
арбитража ради того. чтобы попытаться
помочь Украине.
Миф третий
Газпром не имеет права не поставлять
газ на Украину, это не предусмотрено
контрактом. То есть контракт надо сначала
разорвать, а потом закрывать вентиль.
На самом деле нужно отдать должное Юлии
Тимошенко, которая подписывала этот
контракт с украинской стороны, потому
что она действительно предусмотрела
вариант при котором Газпром решит
подморозить Украину и попыталась от
него застраховаться. Страховка была
хорошей, вот реально хорошей, но потом
пришел Порошенко и все сломал.
Объясняю в
чем дело. Поквартальное распределение
газа по поставкам на Украину определяется
каждый год специальным соглашением.
Заставить Газпром подписать это
соглашение – нельзя. Для того, чтобы
избежать вариант в котором Газпром
будет держать Киев за горло угрозой
заморозить Украину нафиг, Тимошенко
вписала в контракт условие: если Газпром
не подписывает это дополнительное
годовое соглашение, то он обязан поставить
на Украину газ по тому же графику, по
которому он поставлял газ в прошлом
году. Это пункт 2.2.1 .
Очень хорошо
и логично, но потом пришел Порошенко и
стал покупать тот же российский газ, но
не у Газпрома, а по реверсу, то есть
формально он покупал его у европейских
компаний, а не у Газпрома весь 2016 и 2017
год, чем очень гордился. Отлично! А теперь
приходит Газпром и говорит, что не будет
подписывать соглашение о поставках на
2018 год, и тут Украине пригодилась
возможность заставить Газпром поставлять
газ по прошлогоднему графику... но
официально Газпром в прошлом году продал
Нафтогазу 0 м3 газа. А украинский кабмин
вообще запретил импортировать газ из
России еще в 2015 году. Так что Газпром
сейчас может вообще ничего не продавать
Нафтогазу хоть до конца контракта.
Миф четвертый
Это уже миф, который любят российские
караул-патриоты, увидевшие новость о
том, что Украина купила в Европе газ в
4 раза дороже, чем российский. Из этого
они сделали вывод, что российский газ
какой-то слишком дешевый, и что это
признак предательства и надо вызывать
прокуратуру. Зря. На самом деле
газпромовская цена для Украины примерно
рыночная, а вот то что Нафтогазу пришлось
закупать польский газ по ценам в 4 раза
выше – это как раз показатель того, что
европейские партнеры при первой же
возможности резко наживаются на Украине
– это во-первых, а во-вторых, Газпром
удачно выбрал время для атаки – так как
в Европе сейчас очень холодно, то
краткосрочные цены на газ в Евросоюзе
просто астрономические, вот их сейчас
и приходится платить Украине.
Миф пятый
Действия Газпрома навредят Северному
Потоку. Нет, скорее наоборот, особенно
после нынешней холодной зимы, из-за
которой, как пишут западные СМИ, например,
агентство Блумберг, Россия подчеркнула
зависимость Евросоюза от себя, потому
что только Россия может в случае
необходимости поставлять в ЕС нужное
количество газа.
Тут же дело
еще и в том, что Стокгольмский арбитраж
мог присудить Украине и 40 миллиардов
долларов или сколько они там просили,
но присудил 2,5 и продолжение принципа
"качай или плати" до 2019, ну чисто,
чтобы поддержать Украину "на пол
шишечки", что называется, а вот реакция
Газпрома – это такой удар линейкой по
рукам, и демонстрация того, что мы с
таким подходом не согласны. Вполне
вероятно, что европейцы после этого
окажутся более понятливыми и пересмотрят
свою позицию. А если нет, то мы подождем,
ведь следующая зима, она только кажется
далекой, а на самом деле – она очень
близко.