Когда Газпром заявил, что возвращает предоплату за март и приступает к разрыву контрактов с Киевом, то первая реакция на Украине была презрительной. Мол Газпром зря бесится, ведь Украина, как известно каждому зрителю украинского ТВ, - энергонезависимое государство.

Когда Газпромзаявил, что возвращает предоплату замарт и приступает к разрыву контрактовс Киевом, то первая реакция на Украинебыла презрительной. Мол Газпром зрябесится, ведь Украина, как известнокаждому зрителю украинского ТВ, -энергонезависимое государство.Развеможно забыть трогательное выступлениеПорошенко, в котором он говорил "последнеепрощай" российскому газу и Газпрому?Нет, нельзя. А еще нельзя забыть заявленияукраинских властей, что они уже целыйгод или даже больше года не покупаютроссийский газ и российский, а такжесепаратистский уголь.Правда, потомвыяснялось, что всё не совсем так простои радужно, как сообщал Порошенко. А ещевдруг вскрылась интересная ситуация,связанная с тем, что у Украины то ли неоказалось достаточно газа в хранилищах,то ли оказалось, что газ есть, но он ужеУкраине не принадлежит. В общем, Газпромразрушил карточный домик Порошенко,напугал Евросоюз и четко обозначил своенежелание субсидировать украинскуюэкономику.В связи срешением Стокгольмского арбитража ипоследующего разрыва контракта, которыйинициировал Газпром, есть несколькомифов, которые активно двигает в массыукраинская и российская либеральнаяпропаганда.Миф первыйКонтракт разорвать нельзя. Есть ещевариант этого мифа, что контракт нельзяразорвать в одностороннем порядке. Насамом деле любой контракт разорватьможно. Неразрывных контрактов простоне бывает в природе, и всегда вопрослишь в форме и последствиях этогоразрыва. В том самом газовом контрактепрописано что стороны, в случае разрываконтракта, обращаются в Стокгольмскийарбитраж, и президент Газпрома Миллеруже подчеркнул, что судить будет другойсостав арбитров.Вот тот самыйпункт контракта: "В случаеесли стороны в течение 30 дней с моментавозникновения какого бы то ни было спораили разногласия не смогут прийти квзаимоприемлемому решению, то любойспор, разногласие или претензия в связис настоящим контрактом либо егонарушением, расторжением илинедействительностью будут окончательноразрешены путем арбитража в соответствиис регламентом Арбитражного институтаТорговой палаты г. Стокгольма."Миф второйЗаключается в том, что решениеСтокгольмского арбитража нельзяопротестовать потому что в контрактезаписано, что решения этого арбитражаимеют окончательную силу. В контрактедействительно это написано, но это неозначает, что все способы борьбы закрыты.Я не юрист Газпрома, но судя по заявлениямМиллера, который подчеркнул, что суднарушил принцип баланса интересов,скорее всего будет предпринята попыткааннулировать решение арбитража черезвышестоящий шведский суд, ссылаясь напункт 2 раздела 33 шведского закона обарбитражных судах, в котором сказано,что решения арбитража могут бытьаннулированы в случае, если они принималисьс явным нарушением принципов .Миллер говорилоб очевидных двойных стандартах, которыеарбитраж по разному применил в отношенииГазпрома и Нафтогаза, что явно нарушаетпринцип того, что закон должен бытьодним для всех. На самом деле, Газпромдает возможность Швеции в новых условияхеще раз подумать – стоит ли уничтожатьсвою репутацию и бизнес Стокгольмскогоарбитража ради того. чтобы попытатьсяпомочь Украине.Миф третийГазпром не имеет права не поставлятьгаз на Украину, это не предусмотреноконтрактом. То есть контракт надо сначаларазорвать, а потом закрывать вентиль.На самом деле нужно отдать должное ЮлииТимошенко, которая подписывала этотконтракт с украинской стороны, потомучто она действительно предусмотрелавариант при котором Газпром решитподморозить Украину и попыталась отнего застраховаться. Страховка былахорошей, вот реально хорошей, но потомпришел Порошенко и все сломал.Объясняю вчем дело. Поквартальное распределениегаза по поставкам на Украину определяетсякаждый год специальным соглашением.Заставить Газпром подписать этосоглашение – нельзя. Для того, чтобыизбежать вариант в котором Газпромбудет держать Киев за горло угрозойзаморозить Украину нафиг, Тимошенковписала в контракт условие: если Газпромне подписывает это дополнительноегодовое соглашение, то он обязан поставитьна Украину газ по тому же графику, покоторому он поставлял газ в прошломгоду. Это пункт 2.2.1 .Очень хорошои логично, но потом пришел Порошенко истал покупать тот же российский газ, ноне у Газпрома, а по реверсу, то естьформально он покупал его у европейскихкомпаний, а не у Газпрома весь 2016 и 2017год, чем очень гордился. Отлично! А теперьприходит Газпром и говорит, что не будетподписывать соглашение о поставках на2018 год, и тут Украине пригодиласьвозможность заставить Газпром поставлятьгаз по прошлогоднему графику... ноофициально Газпром в прошлом году продалНафтогазу 0 м3 газа. А украинский кабминвообще запретил импортировать газ изРоссии еще в 2015 году. Так что Газпромсейчас может вообще ничего не продаватьНафтогазу хоть до конца контракта.Миф четвертыйЭто уже миф, который любят российскиекараул-патриоты, увидевшие новость отом, что Украина купила в Европе газ в4 раза дороже, чем российский. Из этогоони сделали вывод, что российский газкакой-то слишком дешевый, и что этопризнак предательства и надо вызыватьпрокуратуру. Зря. На самом делегазпромовская цена для Украины примернорыночная, а вот то что Нафтогазу пришлосьзакупать польский газ по ценам в 4 разавыше – это как раз показатель того, чтоевропейские партнеры при первой жевозможности резко наживаются на Украине– это во-первых, а во-вторых, Газпромудачно выбрал время для атаки – так какв Европе сейчас очень холодно, тократкосрочные цены на газ в Евросоюзепросто астрономические, вот их сейчаси приходится платить Украине.Миф пятыйДействия Газпрома навредят СеверномуПотоку. Нет, скорее наоборот, особеннопосле нынешней холодной зимы, из-закоторой, как пишут западные СМИ, например,агентство Блумберг, Россия подчеркнулазависимость Евросоюза от себя, потомучто только Россия может в случаенеобходимости поставлять в ЕС нужноеколичество газа.Тут же делоеще и в том, что Стокгольмский арбитражмог присудить Украине и 40 миллиардовдолларов или сколько они там просили,но присудил 2,5 и продолжение принципа"качай или плати" до 2019, ну чисто,чтобы поддержать Украину "на полшишечки", что называется, а вот реакцияГазпрома – это такой удар линейкой порукам, и демонстрация того, что мы стаким подходом не согласны. Вполневероятно, что европейцы после этогоокажутся более понятливыми и пересмотрятсвою позицию. А если нет, то мы подождем,ведь следующая зима, она только кажетсядалекой, а на самом деле – она оченьблизко.