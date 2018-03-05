Газпром направил Нафтогазу официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

"Газпром" направил "Нафтогазу" через Стокгольмский арбитраж официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, передает "Интерфакс".Миллер пояснил, что решение Стокгольмского арбитража существенно нарушило баланс интересов по данным контрактам."Арбитраж аргументировал свое решение резким ухудшением экономического положения дел на Украине", — сказал глава "Газпрома", отметив, что компания против решения украинских проблем за ее счет.В сложившейся ситуации действие контрактов для "Газпрома" не является выгодным и целесообразным, подчеркнул Миллер.28 февраля суд обязал "Газпром" уплатить 2,56 миллиарда долларов по транзитному контракту с "Нафтогазом", но компания не согласилась с решением суда и заявила о намерении защищать свои права законодательно доступными средствами.