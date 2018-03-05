В Мурманске одна из главных улиц - проспект Героев-Североморцев затоплен из-за третьей с начала года крупной аварии на трубопроводах, температура воздуха в городе опустилась ниже 10 градусов мороза.

В Мурманске одна из главных улиц — проспект Героев-Североморцев затоплен из-за третьей с начала года крупной аварии на трубопроводах, температура воздуха в городе опустилась ниже 10 градусов мороза, передает ТАСС.В пресс-центре городской администрации пояснили, что авария произошла на стыке трубопроводов с холодной водой, принадлежащих "Мурманскводоканалу" и управляющей компании, участок подтопления составляет около 2 тысяч квадратных метров. На месте работают специалисты городских и дорожных служб.При этом от водоснабжения на данный момент отключен только один дом, проезд по одной из главных автомагистралей города серьезно затруднен.