В преддверии 8 марта сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ВАО провели акцию «Цветы для автоледи»...

В преддверии 8 марта сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ВАО провели акцию «Цветы для автоледи».Накануне Международного женского дня инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО поздравили женщин-водителей. Акция «Цветы для автоледи» в честь праздника 8 марта проходила в районе Гольяново на Хабаровской улице. Сотрудники дорожно-патрульной службы останавливали проезжавших мимо автолюбительниц. После стандартной проверки документов женщин ожидал приятный сюрприз - букет цветов, а также памятный буклет с Правилами дорожного движения. Женщины были приятно удивлены и от души благодарили инспекторов.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73