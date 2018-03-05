С рабочим визитом. Владимирскую область сегодня инспектирует министр труда и социального развития. Максим Топилин побывал на одном из предприятий, и в двух учреждениях социальной направленности. Выполняют ли работодатели закон о квотировании рабочих мест для инвалидов, и доступны ли наши пансионаты для небогатых слоёв населения - вместе с министром выяснял Александр Инин.
05.03.2018
С рабочим визитом. Владимирскую область сегодня инспектирует министр труда и социального развития. Максим Топилин побывал на одном из предприятий, и в двух учреждениях социальной направленности. Выполняют ли работодатели закон о квотировании рабочих мест для инвалидов, и доступны ли наши пансионаты для небогатых слоёв населения - вместе с министром выяснял Александр Инин.